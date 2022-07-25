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تطورات مهمة بملفي تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم وبدء العمرة

25 يوليو 2022 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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تحدث رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة، عوض أبو مذكور، عن تفاصيل وتطورات مهمة في ملف تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم قبل عدة أشهر في أثناء عودتهم في الطريق لمعبر رفح.

وقال أبو مذكور في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، اليوم الإثنين، إنه قبل نهاية شهر أغسطس القادم سيتم الانتهاء من تعويض جميع المعتمرين الذين احترقت حقائبهم.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري برعاية السفارة الفلسطينية في القاهرة على أن يكون هناك تعويض من الجهة الأمنية المنسقة والناقلة لخروج المعتمرين ومن الخطوط الجوية الفلسطينية ووزارة الأوقاف.

وفي سياق منفصل، أعلن أبو مذكور أنه من بداية 1 محرم ستبدأ العمرة حسب ما أبلغت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تكون أول رحلة عمرة في قطاع غزة منتصف سبتمبر القادم والأسعار ستكون في متناول الجميع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#عوض أبو مذكور #تعويض المعتمرين التي احترقت حقائبهم #أول رحلة عمرة في غزة

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