فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"وظفلي عشان أوظفلك".. مواقع التواصل تشتعل ضد "تعيينات عظام الرقبة"

رسميًا.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي فلسطين 2022"

الاحتلال يعزل الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمود العارضة

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

85 معتقلاً يضربون عن الطعام نصرة لريان وعواودة

مسيرة احتجاجية لنقابة المحامين اليوم أمام مجلس الوزراء برام الله

الكشف عن تطورات مهمة بملفي تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم وبدء العمرة

محاولة اغتيال "الشاعر" في الضفة.. السلطة في قفص الاتهام

خلال أسبوع.. 14 وفاة و10057 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

"الإحصاء المركزي": الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الكشف عن تطورات مهمة بملفي تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم وبدء العمرة

25 يوليو 2022 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
...

تحدث رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة، عوض أبو مذكور، عن تفاصيل وتطورات مهمة في ملف تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم قبل عدة أشهر في أثناء عودتهم في الطريق لمعبر رفح.

وقال أبو مذكور في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، اليوم الإثنين، إنه قبل نهاية شهر أغسطس القادم سيتم الانتهاء من تعويض جميع المعتمرين الذين احترقت حقائبهم.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري برعاية السفارة الفلسطينية في القاهرة على أن يكون هناك تعويض من الجهة الأمنية المنسقة والناقلة لخروج المعتمرين ومن الخطوط الجوية الفلسطينية ووزارة الأوقاف.

وفي سياق منفصل، أعلن أبو مذكور أنه من بداية 1 محرم ستبدأ العمرة حسب ما أبلغت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تكون أول رحلة عمرة في قطاع غزة منتصف سبتمبر القادم والأسعار ستكون في متناول الجميع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#عوض أبو مذكور #تعويض المعتمرين التي احترقت حقائبهم #أول رحلة عمرة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة