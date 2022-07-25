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بنسبة 1% خلال أيار

"الإحصاء المركزي": الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز

25 يوليو 2022 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أعلنت الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 1% خلال شهر أيار من عام 2022، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 55% مقارنة مع شهر أيار من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 556.4 مليون دولار أميركي.

وأوضح الإحصاء في تقرير صدر عنه بخصوص النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر أيار 2022، أن الصادرات خلال شهر أيار من عام 2022 ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع شهر أيار من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 118 مليون دولار أميركي.

وأفاد بأن الصادرات لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر المرصود ارتفعت بنسبة 8% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2022. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 12% مقارنة مع الشهر السابق.

كما ارتفعت الواردات خلال الشهر المرصود بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 46% مقارنة مع شهر أيار من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 674.4 مليون دولار أميركي.

وفي المقابل، ذكر الإحصاء المركزي أن الواردات من دولة الاحتلال انخفضت خلال شهر أيار من عام 2022 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من دولة الاحتلال 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2022، بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الميزان التجاري #الإحصاء المركزي #قيمة العجز

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