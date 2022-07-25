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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

25 يوليو 2022 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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لحظة اعتقال الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 7 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: إبراهيم فياض، وداود الخطيب من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقال المكتب في بيان مقتضب: إن "القوات اعتقلت من الخليل المواطنين: أحمد حمدي الشريف، وقصي تيسير أبو عرقوب، فيما اعتقلت الأسير المحرر توفيق أبو عرقوب من بيرزيت شمال رام الله، والمواطن خضر محمد الياس الدلو على حاجز "الكونتينر" أثناء عودته من عمله وهو من سكان واد معالي ببيت لحم".

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #اعتقالات #مداهمات

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