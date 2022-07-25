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أسعار الخضراوات والدجاج بأسواق غزة
25 يوليو 2022 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
خضراوات في أسواق غزة
جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة المحدثة على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسواق غزة
#أسعار الدجاج
#أسعار الخضراوات
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