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أسعار الخضراوات والدجاج بأسواق غزة

25 يوليو 2022 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
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خضراوات في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة وفقا لقائمة وزارة الزراعة المحدثة على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
#أسواق غزة #أسعار الدجاج #أسعار الخضراوات

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