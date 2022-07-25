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لنوم مريح وهادئ.. إليك أهم النصائح لتتخلص من الأرق المزمن

25 يوليو 2022 . الساعة 05:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يعتبر النوم جزء مهم من حياتنا وللصحة العامة مثله مثل تناول نظام غذائي مغذي وممارسة الرياضة، وبسبب الأوقات العصيبة التي نعيشها بالنسبة لمعظم الناس ، تدهورت نوعية وكمية النوم بشكل كبير، وقد أدى ذلك إلى العديد من مشاكل الصحة البدنية والعقلية الأخرى التي تجعل الأمر أسوأ.

ما الذي يسبب الأرق؟

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالأرق هو الضغط العصبي والقلق الذي أصبح الجلد الثاني للكثيرين، القلق في الحياة المهنية والشخصية يبقي العقل نشطًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يجعل النوم صعبًا، وفق (اليوم السابع).

كيف يمكن التغلب على الأرق بشكل طبيعي؟

 مفتاح علاج الأرق قبل أن يتحول إلى مزمن هو الراحة، يعتقد الأطباء أن راحة العقل والهدوء يمكّنك من الانجراف للنوم بسلام، وفيما يلي دليل مفصل خطوة بخطوة يقدم بعض الحلول المثبتة طبياً.

ممارسة التمارين:

التمرين والحفاظ على صحة الشخص هو مفتاح القضاء على معظم المشكلات الصحية من حياتنا، لكن احرص على ممارسة الرياضة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم، لأن الجسم النشط قد يستغرق وقتًا للنوم.

تنظيم الإضاءة:

الغرفة المظلمة أسهل في النوم ولذا يُنصح باستخدام ستائر سميكة مظلمة للغرفة في غرفة النوم لحجب أي ضوء، بالنسبة لمرضى الأرق ، ينصح الأطباء باستخدام أقنعة النوم، وتجنب مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف المحمول في وقت متأخر من الليل لأن الأدوات الإلكترونية لها تأثير محفز على الدماغ ، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

أرح عقلك:

بعد يوم شاق من العمل، هناك العديد من الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها لتهدئة العقل بصرف النظر عن التأمل ، يمكن أن يؤدي الاستماع إلى الموسيقى أو قراءة كتاب إلى تهدئة الأعصاب كلما زاد قلقك بشأن النوم ، زادت صعوبة النوم والتغلب على الأرق.

قلل من استهلاك الكافيين والنيكوتين:

القهوة والشاي والسجائر هي أسوأ أعداء للنوم إذا كنت تعاني من الأرق، فتجنبها بأي ثمن بدلًا من ذلك، تناول البابونج أو الشاي الأخضر للحصول على تأثير مهدئ ومريح.

المصدر / وكالات
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