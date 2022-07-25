هل سيصبح جدري القرود حالة طارئة مخيفة؟.. الصحة العالمية تجيب

شفت منظمة الصحة العالمية السبت أن جدري القرود "حالة طوارئ عالمية"، مطلقة أعلى مستوى من التأهب، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن حوالي 17 ألف شخص في 74 بلدا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" لمواجهة جدري القرود، وفق (سكاي نيوز).

وأوضح أن الخطر في العالم معتدل نسبيا، باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا، مضيفا: "نستطيع السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره، باستخدام الوسائل المتاحة".

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة التعامل الدولي المنسق، وإطلاق التمويل، وتضافر الجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

ويهدف وصف منظمة الصحة لجدري القردة بأنه حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي إلى دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

المصدر / سكاي نيوز