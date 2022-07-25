هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونخ؟

أفادت صحيفة (آس) الإسبانية في تقرير لها، إلى "مؤشر" قد يدل على احتمال انضمام "صاروخ ماديرا" لنادي بايرن ميونخ، وهو بدء متابعة عدد من لاعبي الفريق الألماني لرونالدو على (إنستغرام).

يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الشائعات التي تتحدث عن رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد، حيث تشير تقارير رياضية إلى اهتمام عدد من الأندية بالنجم البرتغالي.

ومن الأندية المهتمة بضم رونالدو وفق تقارير، كل من أتلتيكو مدريد وتشلسي وحتى ريال مدريد، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الألماني الذي يبحث عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي الذي انضم لبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة الرياضية أن كلا من مولر وماني وسابيتزر وموسيالا وغوريتسكا وبواتينغ وغنابري وكيميش وغرافينبيرش، بدأوا بمتابعة رونالدو على منصة التواصل الاجتماعي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ووفق (آس)، فإن اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على استعداد للتنازل عن 30% من راتبه لمغادرة فريق "الشياطين الحمر"، كما أوضح خورخي مينديز، ممثل المهاجم البالغ من العمر (37 عاما).

وخلافا للشائعات فقد فاجأ المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة اليونايتد، الجميع، بتصريحات "صارمة" حول النجم البرتغالي، حيث قال في مؤتمر صحفي "رونالدو ليس للبيع. هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية. نحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".

وأكد تين هاغ أنه تحدث مع رونالدو فور وصوله للنادي، والأخير لم يخبره برغبته بالرحيل عن النادي، وأنه سمع عن القضية لاحقا في الصحافة.

المصدر / وكالات