طبيب بايدن: تحسن كبير في صحة الرئيس مع بقاء التهاب الحلق

قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إن صحة الرئيس تحسنت بشكل كبير، وإنه يعاني الآن من التهاب الحلق.

وأضاف كيفن أو كونور أن أعراض السعال وآلام الجسم تضاءلت بشكل كبير، وأن بايدن لا يعاني أي ضيق في التنفس.

وتابع في مذكرة صدرت اليوم الأحد "كل شيء عنده طبيعي، نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه ودرجة حرارته. العرض السائد عنده الآن هو التهاب الحلق.. صوته لا يزال عميقاً بعض الشيء".

وفي وقت سابق من اليوم كان الدكتور أشيش جها، منسق جهود مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، قد قال إن الرئيس جو بايدن يشعر "بتحسن كبير" بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس، مؤكداً أن الرئيس الأميركي البالغ من العمر 79 عاماً مصاب بالمتحور "بي. إيه. 5" الذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد.

وذكر جها في مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس": "إنه المتحور بي. إيه. 5، لكن نحمد الله أن لقاحاتنا وعقاقيرنا تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور، ولهذا أعتقد أن الرئيس يتعافى".

المصدر / وكالات