فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في الكلاسيكو.. صافرات استهجان ضد بيكيه!

صور مذهلة.. ما سر "الشمس الكاذبة" التي ظهرت في النرويج؟

متابعة نتائج التوجيهي 2022 _الثانوية العامة في فلسطين

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين (الثانوية العامة)

تواصل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس المحتلتين

حدّث هاتفك الآن.. أبل تطالب المستخدمين بتنزيل أحدث إصدار من iOS فورا!

الاحتلال يعتقل شاباً بعد إطلاق النار عليه جنوب نابلس

الاحتلال يعتدي بوحشية على أسرى سجن عوفر

القيادي مرداوي يُشيد بتصاعد المقاومة في نابلس وجنين وكل أنحاء الضفة

تعرّف إلى فوائد غرام واحد من من القرفة يوميا

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

في الكلاسيكو.. صافرات استهجان ضد بيكيه!

25 يوليو 2022 . الساعة 01:58 بتوقيت القدس
...
بيكيه

شهد "أليجاينت ستاديوم" في مدينة لاس فيغاس الأميركية صافرات استهجان ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه وهتافات لشريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا خلال "الكلاسيكو" الودي الذي أقيم أمام 65 ألف متفرج.

وقال الثنائي في بيان مشترك مطلع يونيو الماضي: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من ملعب المباراة لمجموعة من الجماهير وهي تهتف: شاكيرا..شاكيرا، فيما سُمعت بوضوح صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة من مدافع الفريق الكتالوني.

وقال جوردي ألبا عن الواقعة بعد المباراة: نعم لقد سمعنا الصافرات، لكن لا أعلم سببها، أعتقد أنه لا يهتم كثيرًا بمثل هذه الأمور، نحن نعرفه، على العكس تلك التصرفات تعطيه حافزًا إضافيًا، لن يعاني أثناء نومه بسبب تلك الصيحات.

وشهدت المباراة في شوطها الأوّل مشاركة الوافد الجديد إلى النادي الكتالوني، المهاجم السابق لبايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كما سجل هدف المباراة الوحيد البرازيلي رافينيا القادم من لييدز يونايتد.

والتقى بيكيه بشاكيرا قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).

المصدر / وكالات
#برشلونة #بيكيه #الكلاسيك

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة