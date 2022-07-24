الاحتلال يعتقل شاباً بعد إطلاق النار عليه جنوب نابلس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، النار على شاب بالقرب من حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال أنه تم اعتقال الشاب بزعم حيازته سكيناً.

بدوره قال مكتب إعلام الأسرى أن المعتقل على حاجز زعترة بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن هو الشاب عبد الرحيم حامد "21" عاما من بلدة قبلان جنوب نابلس.

وشهد محيط حاجز زعترة استنفاراً من قوات جيش الاحتلال ما تسبب بأزمة سير على مركبات المواطنين.

فيديو| استنفار قوات الاحتلال على حاجز زعترة جنوب نابلس، بعد إطلاق النار على شاب واعتقاله pic.twitter.com/INJpSkkHy8 — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 24, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين