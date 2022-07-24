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الاحتلال يعتقل شاباً بعد إطلاق النار عليه جنوب نابلس

24 يوليو 2022 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، النار على شاب بالقرب من حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال أنه تم اعتقال الشاب بزعم حيازته سكيناً.

بدوره قال مكتب إعلام الأسرى أن المعتقل على حاجز زعترة بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن هو الشاب عبد الرحيم حامد "21" عاما من بلدة قبلان جنوب نابلس.

وشهد محيط حاجز زعترة استنفاراً من قوات جيش الاحتلال ما تسبب بأزمة سير على مركبات المواطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #عملية طعن #إطلاق نار #زعترة

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