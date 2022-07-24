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أرسنال يكتسح تشيلسي برباعية نظيفة

24 يوليو 2022 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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اكتسح فريق أرسنال نظيره تشيلسي (4-0) في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل رباعية أرسنال كل من المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس القادم الجديد من مانشستر سيتي، والنرويجي مارتين أوديغارد، والإنجليزي بوكايو ساكا، والبلجيكي الشاب ألبرت لوكونغا، في الدقائق (15، 36، 66، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "كامبينغ ورد" بولاية فلوريدا الأمريكية.

وسيلعب أرسنال مباراة ودية أخرى ضد إشبيلية الإسباني يوم السبت المقبل، على ملعبه "الإمارات" بالعاصمة لندن، قبل مواجهة كريستال بالاس في أولى مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدوره، يواجه تشيلسي فريق أودينيزي الإيطالي يوم الجمعة المقبل، قبل مواجهة إيفرتون في مباراته الأولى يوم 6 آب/ أغسطس، ضمن الموسم الجديد "للبريمير ليغ".
 

المصدر / وكالات
#تشيلسي #أرسنال

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