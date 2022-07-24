القيادي مرداوي يُشيد بتصاعد المقاومة في نابلس وجنين وكل أنحاء الضفة

أشاد القيادي في حركة حماس محمود مردواي، بتصاعد المقاومة الفلسطينية في مدن الضفة المحتلة، مشدداً على أن عملية "كاسر الأمواج" التي أطلقها الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال.

وقال مرداوي إن "ما جرى في نابلس اليوم يؤكد أن شعبنا ماضٍ في المقاومة"، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قمعه للفلسطينيين وتجاهله للسلطة بالضفة الغربية.

وتابع: "شعبنا لن يخضع وسيستمر في مقاومته ضد الاحتلال.. والمقاومة مستمرة في نابلس وجنين وكل أنحاء مدن الضفة الغربية".

وأردف قائلاً: "لن يخرج الاحتلال من أرضنا إلا بالمقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة"، منوهاً إلى أن السلطة تحاول كسر ظهر حاضنة المقاومة، من خلال الاعتقالات والاغتيالات، ولكن شعبنا يتخطى هذه الإجراءات.



واستشهد مقاومان فجر اليوم الأحد، بعد اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت لساعات في البلدة القديمة بنابلس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد بشار عزيزي 25 عاماً بعد إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، والشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاماً برصاصة في الرأس.

وزفت حركة حماس الشهيدين، وقالت إن "نابلس سطرت الليلة رسالة شعبنا بأنه غير قابل للكسر ولا التدجين"، مشددة على أنها ستبقى شوكة في حلق هذا المحتل المجرم، ولن تسمح بتمرير جرائمه وانتهاكاته العنصرية المدعومة من قوى الشر والتطبيع.

المصدر / فلسطين أون لاين