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أكاديمي من الجامعة الإسلامية

أول فلسطيني يحصل على اعتماد شركة جوجل في مجال التعلم العميق

24 يوليو 2022 . الساعة 20:18 بتوقيت القدس
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الوحيد في فلسطين

 

 

حصل الدكتور إياد الأغا رئيس قسم التدريب والعلاقات الخارجية بكلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية، على اعتماد شركة جوجل في مجال التعلم العميق google Tensorflow Certification""، وبهذا يكون الأول والوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز على مستوى فلسطين.

وقال الأغا: "إن الإنجاز جاء بعد تحضير ودراسة لعام كامل في مجال التعلم العميق وهو أحدث تقنيات تعليم الآلة وأساس ثورة الذكاء الاصطناعي الحديثة".

وأشار الأغا -وفق ما نقل عنه بيان للجامعة اليوم الأحد- إلى أن الاعتماد يتطلب الحصول عليه اجتياز اختبار عملي لمدة (5) ساعات متواصلة معد ومراقب من شركة جوجل، ومطلوب خلال هذا الاختبار برمجة (5) أنظمة تعلم عميق.

وبين أن عدد الحاصلين على هذه الشهادة المرموقة حوالي (4000) شخص حول العالم، مشيرا أن بياناته ستضاف على الخريطة خلال أسبوعين.

ومن الجدير ذكره، أن الأغا حقق إنجازات متفرقة خلال العام المنصرم، من بينها المساهمة في برمجة الشبكة الفلسطينية للبحث العلمي والمكتبات الممولة من إراسموس بلس ضمن مشروع Palib، وبرمجة خدمة OAI-PMH للشبكة بشكل كامل، وتوفير الكود المصدري لها بشكل مفتوح من خلال حسابه على GitHub، إضافة لربط المستودع الرقمي للجامعة الإسلامية بالبوابة البحثية أوتوماتيكيًا.

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