نادي الأسير يحمل الاحتلال مسؤولية الوضع الصحي للأسير عبيد

حمل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي الأسير محمد عوني عبيد، من قرية عنزا جنوب جنين.

وأفرج الاحتلال عن عبيد، مساء اليوم الأحد، بعد 18 شهرًا من الاعتقال، حيث كان يقبع في سجن "النقب الصحراوي".

وأكدت عائلة عبيد، أنّ نجلهم لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال، وتفاجأت بالحال الذي خرج به من الأسر.

وأشار نادي الأسير، إلى نقل عبيد فور الإفراج عنه إلى مستشفى عالية الحكومي.

يذكر أن الأسير معتقل منذ شهر فبراير/ شباط 2021، ومحكوم بالسّجن 18 شهرًا، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين