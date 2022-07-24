إيطاليا.. العثور على 5 جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط

قالت قوات خفر السواحل الإيطالية، اليوم الأحد، إنها عثرت على 5 جثث و674 مهاجرا على متن سفينة صيد في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة الساحل الليبي.

وأفادت السلطات في بيان، أن انتشال الجثث وإنقاذ الناجين جاء ضمن عملية لأربع سفن دورية على بعد 120 ميلا (190 كيلومترا) قبالة ساحل كالابريا، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.

ولم تفصح السلطات عن أسباب وفاة القتلى الخمسة، مشيرة لنقل الناجين إلى موانئ "كالابريا" و "صقلية".

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا بنحو الربع مقارنة بأعداد العام 2021، حيث تم تسجيل أكثر من 34 ألف مهاجر حتى الجمعة الماضية، بحسب بيانات حكومية.​​​​​​​

وتؤكد بيانات وكالات اللاجئين الأممية تسجيل 1234 شخصا بين "قتيل" و "مفقود" في البحار هذا العام، منهم 823 في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر / الأناضول