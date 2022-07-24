حماس تعزي إيران في ضحايا السيول

قدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، التعازي إلى جمهورية إيران الإسلامية، في ضحايا السيول التي اجتاحت محافظة فارس، جنوبي البلاد، وخلّفت عداداً من الضحايا والمفقودين.

وأعربت الحركة في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني.

وأضافت: "نسأل الله تعالى الرّحمة والمغفرة للضحايا، والسَّلامة للمفقودين، وأن يمنّ على أهاليهم بجميل الصبر وحسن العزاء".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وكالة أنباء "فارس نيوز"، أن حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت محافظة فارس، بلغت 22 شخصًا، وبلغ عدد المصابين 17 شخصًا، وفقد 3 آخرون.

المصدر / فلسطين أون لاين