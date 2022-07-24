فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"متابعة القوى" تنعى شهداء نابلس وتدعو للاستمرار في الاشتباك مع الاحتلال

متابعة نتائج التوجيهي للعام 2022

والد الشهيد صبح: ارتقاء الشهداء سيشعل المقاومة ولن يوقفها

وقفة برلمانية بغزة منددة بمحاولة اغتيال "الشاعر"

جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين "العزيزي وصبح" في نابلس

هيئة تطالب مؤتمر "الشؤون الفلسطينية" بالقاهرة بحل أزمة الأونروا المالية

مسؤول حكومي يتحدث عن رواتب غزة ودفعة شهر يوليو

هل يعود ميسي لبرشلونة؟ إليكم هذا التلميح الصريح

وظيفة شاغرة في معهد الأمل للأيتام بمدينة غزة

"الأوقاف" تفتح باب التسجيل بمدارسها الشرعية للعام الدراسي 2022/2023م

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

والد الشهيد صبح: ارتقاء الشهداء سيشعل المقاومة ولن يوقفها

24 يوليو 2022 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
...

قال جمال صبح، إن استشهاد نجله عبد الرحمن لن يوقف المقاومة وستبقى مشتعلة في وجه الاحتلال.

وأوضح صبح، في تصريح اليوم الأحد، أن نجله عبد الرحمن من المقاومين الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكل قوة وبسالة.

وأضاف: "استشهاد عبد الرحمن هو فضل من الله علينا، ونحمد الله على ذلك".

وأكد أن "عدونا واحد وهدفنا واحد، والمقاومة واحدة في الضفة والقدس وغزة"، لافتا إلى أن "رسالتي للشعب الفلسطيني أن نتوحد، لأن عدونا واحد".

وزفّت حركة "حماس" إلى شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيدين: عبد الرحمن صبح (29 عامًا) ومحمد العزيزي (22 عامًا)، اللذين ارتقيا خلال التصدي البطولي لعدوان الاحتلال على مدينة نابلس فجر اليوم.

وقالت الحركة، إنّ نابلس التي سطّرت الليلة رسالة شعبنا بأنه غير قابل للكسر ولا التدجين، مشددة على أنها ستبقى شوكةً في حلق هذا المحتل المجرم، ولن تسمح بتمرير جرائمه وانتهاكاته العنصرية المدعومة من قوى الشرّ والتطبيع.

وتوجهت بالتحية إلى أهلنا وثوار شعبنا في نابلس، الذين هبّوا الليلة الماضية بكلّ بسالة، للتصدي لعدوان الاحتلال واقتحامه الهمجي، كما توجهت بالتحية لأبطال شعبنا في جنين وطولكرم وطوباس، الذين نفّذوا عمليات إطلاق نار بطولية، ولأهلنا في مدن الضفة كافة، الذين استنفروا دعمًا وإسنادًا لجبل النار.

وأضافت نشدّ على أيدي أهلنا في مدن الضفة الغربية كافة، وفي القلب منها القدس المحتلة، بمزيد من الاستبسال في صدّ عدوان الاحتلال، والمبادرة لاستهداف مواقعه، وزرع الرعب في مستوطناته، حتى يندحر صاغرًا عن أرضنا وديارنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #عبد الرحمن صبح #محمد العزيزي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة