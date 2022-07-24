والد الشهيد صبح: ارتقاء الشهداء سيشعل المقاومة ولن يوقفها

قال جمال صبح، إن استشهاد نجله عبد الرحمن لن يوقف المقاومة وستبقى مشتعلة في وجه الاحتلال.

وأوضح صبح، في تصريح اليوم الأحد، أن نجله عبد الرحمن من المقاومين الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكل قوة وبسالة.

وأضاف: "استشهاد عبد الرحمن هو فضل من الله علينا، ونحمد الله على ذلك".

وأكد أن "عدونا واحد وهدفنا واحد، والمقاومة واحدة في الضفة والقدس وغزة"، لافتا إلى أن "رسالتي للشعب الفلسطيني أن نتوحد، لأن عدونا واحد".

وزفّت حركة "حماس" إلى شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيدين: عبد الرحمن صبح (29 عامًا) ومحمد العزيزي (22 عامًا)، اللذين ارتقيا خلال التصدي البطولي لعدوان الاحتلال على مدينة نابلس فجر اليوم.

وقالت الحركة، إنّ نابلس التي سطّرت الليلة رسالة شعبنا بأنه غير قابل للكسر ولا التدجين، مشددة على أنها ستبقى شوكةً في حلق هذا المحتل المجرم، ولن تسمح بتمرير جرائمه وانتهاكاته العنصرية المدعومة من قوى الشرّ والتطبيع.

وتوجهت بالتحية إلى أهلنا وثوار شعبنا في نابلس، الذين هبّوا الليلة الماضية بكلّ بسالة، للتصدي لعدوان الاحتلال واقتحامه الهمجي، كما توجهت بالتحية لأبطال شعبنا في جنين وطولكرم وطوباس، الذين نفّذوا عمليات إطلاق نار بطولية، ولأهلنا في مدن الضفة كافة، الذين استنفروا دعمًا وإسنادًا لجبل النار.

وأضافت نشدّ على أيدي أهلنا في مدن الضفة الغربية كافة، وفي القلب منها القدس المحتلة، بمزيد من الاستبسال في صدّ عدوان الاحتلال، والمبادرة لاستهداف مواقعه، وزرع الرعب في مستوطناته، حتى يندحر صاغرًا عن أرضنا وديارنا.

المصدر / فلسطين أون لاين