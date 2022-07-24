رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين (الثانوية العامة)

بعد نحو 20 يومًا من انتهاء امتحانات الثانوية العامة _ توجيهي فلسطين 2022، حدّدت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022 في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويمكن الاطلاع على نتائج التوجيهي بالأسماء وأرقام الجلوس واسم العائلة، عبر رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2022 (الدورة الأولى).

انقر هنا للوصول إلى رابط فحص نتائج التوجيهي في فلسطين.

رابط فحص النتائج

ومن خلال رابط فحص نتائج الدورة الأولى - الثانوية العامة 2022، يمكن التعرّف إلى أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن، وأسماء أوائل الطلبة في الفرعين العلمي والأدبي، فضلًا عن أوائل الطلبة في الفرع الشرعي، وأوائل الثانوية العامة في الفرع الصناعي والتجاري وكذلك أوائل الطلبة في الفرع التكنولوجي.

وتتابع صحيفة "فلسطين" اليومية ونافذتها الإلكترونية " " يوم إعلان نتائج الثانوية العامة بشكل خاص، عبر إعداد المقابلات والقصص وإنتاج الأعمال المصورة، مع متابعة كلّ ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، تهتمّ الصحيفة ونافذتها الإلكترونية، بإنتاج المقالات والتقارير الخاصة التي تستعرض حياة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة من حفظة كتاب الله ومن أبناء الشهداء وذويهم، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن عانى من ظروف اجتماعية تغلّب عليها وتفوق في توجيهي 2022 في مختلف المدن الفلسطينية.

كذلك يجري استعراض حكايات المتفوقين في الثانوية العامة (توجيهي) من الجرحى وأبناء الأسرى ومن فقد أحد أقاربه وتحدّى الآلام وصولًا إلى هدف النجاح والتفوق، إضافة لاستعراض قصص الناجحين من الأبناء والأمهات الذين تقدّموا لامتحانات توجيهي 2022 معًا مع فارق العمر الكبير بينهما.

نتائج الثانوية العامة

وفي حديث صحفي سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور أن معرفة نتيجة الثانوية العامة ستكون من خلال إدخال رقم الجلوس أو من خلال رسالة نصية SMS.

وقال الخضور إن "النتائج مطمئنة ونسب النجاح تتماشى تقريبًا مع نتائج الأعوام السابقة، معتبرًا أن فرصة تحسين العلامات والإكمال (الدورة الثانية) ستكون بعد حوالي 10 أيام".

وتقدم أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، منهم 39 ألفًا ذكورًا، و48 ألفًا إناثًا، موزعون على 729 قاعة، لامتحان الثانوية العامة للعام الجاري 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين