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معروف: الحكومة تجتهد لاتخاذ القرار الأنسب بشأن دفعة الراتب للموظفين

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معروف: الحكومة تجتهد لاتخاذ القرار الأنسب بشأن دفعة الراتب للموظفين

24 يوليو 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إن الحكومة تجتهد لاتخاذ القرار الأنسب والأقل ضرراً وتأثيراً على الموظفين، فيما يتعلق بدفعة الراتب للموظفين العموميين في القطاع للشهر القادم.

وأكد معروف في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية اليوم الأحد، أنه لا يوجد قرار واضح فيما يخص طبيعة التعامل مع دفعة الراتب للموظفين.

وأشار إلى أن الحكومة ومع بداية أزمة الغلاء العالمي اضطرت كنتيجة طبيعية لتحمل فروق السعر على المحروقات وعدم تحميلها على المواطن.

وأشار معروف إلى الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية للحد من قيمة النفقات كمحاولة للخروج من الأزمة الطارئة، آملاً ألا تطول هذه الأزمة ونتعافى سريعاً من تبعاتها.

وقال إنه من المتوقع مع بداية الشهر القادم أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضاً، والذي سينعكس على قدرة سلطة الطاقة بالتدخل والتعامل وفق الاتفاق السابق لضبط أسعار كهرباء المولدات بالحد المقبول للمواطن.

وكان وكيل وزارة المالية عوني الباشا، أقر بوجود أزمة مالية تعاني منها المؤسسة الحكومية في غزة، تسعى الوزارة جاهدة لتجاوزها.

وأوضح الباشا أن أسباب الأزمة هي تحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات التي تكلفت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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