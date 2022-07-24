وظيفة شاغرة في معهد الأمل للأيتام بمدينة غزة

معهد الأمل للأيتام في غزة جمعية أهلية فلسطينية مستقلة تأسست سنة 1949 م ، تسعى الى إحداث تغيير ايجابي في ثقافة المجتمع ورفع مستوى الوعي نحو اليتيم واحتياجاته ، من خلال تقديم الرعاية الشاملة والتمكين المجتمعي وفق منهج قيمي واضح وبيئة انسانية داعمة ومشاركة مجتمعية فاعلة من اجل ضمان حياة كريمة للأيتام وأسرهم.

وصل إعلان توظيف صادر عن معهد الأمل للأيتام بغزة يعلن فيه عن وظيفة منسق/ ة تجنيد الأموال والمشاريع للعمل بعقد عمل لمدة 12 شهر قابل للتجديد .

وصف عام للوظيفة : تبحث جمعية معهد الأمل للأيتام حاليا عن مرشحين/ات ذوي خبرة ومهارة عاليتين في مجال تجنيد الأموال وكتابة المشاريع والتقارير، والتواصل مع الممولين، وكتابة مقترحات المشاريع وذلك لشغل وظيفة منسق/ة تجنيد أموال والمشاريع للمؤسسة.

المهام والمسؤوليات:

• تطوير خطة تفصيلية لتجنيد الاموال بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.

• البحث عن فرص تمويلية وكتابة مقترحات مشاريع للمؤسسة وتعبئة طلبات التمويل، والتسجيل في البوابات الخاصة بتلقي المنح وتحديث بيانات المؤسسة.

• التشبيك والتواصل وتطوير العلاقات مع شركاء وجهات تمويلية محلية ودولية.

• تحديث قاعدة بيانات الشركاء والممولين.

• الإشراف على تلبية شروط ومتطلبات الجهات المانحة قبل وأثناء وبعد تلقي التمويل.

• الاشراف على سير عمليات المشاريع وإعداد التقارير الإدارية الدورية باللغتين العربية والإنجليزية.

• التواصل مع المانحين الحاليين والمحتملين وأصحاب العلاقة بالمشاريع والقيام بالمتابعات المطلوبة.

• أرشفة وتوثيق مقترحات المشاريع والتقارير المرسلة.

• المشاركة في تحديد الاحتياجات للفئات المستهدفة والاطلاع الدائم على الدراسات والاحصائيات ذات العلاقة.

متطلبات الوظيفة:

• شهادة البكالوريوس في العلاقات والدراسات الدولية، التطوير، التعليم ،أو مجالات ذات صلة بمعدل جامعي لا يقل عن 80 %.

• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تصميم وكتابة المشاريع ويفضل من لديه خبره في ادارتها.

• بناء علاقات متميزة مع قطاع التعليم والقطاع الخاص والمؤسسات الغير حكومية.

• من سكان مدينة غزة.

• مهارات ممتازة في التحدث والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

• خبرة ومعرفة واسعة بتجنيد الاموال للمؤسسات غير الحكومية.

• مهارات تنظيمية وإدارية مع القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متنوعة.

• مهارات في مجالات الاتصال والعرض بما يتضمن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

• مهارات عالية في استخدام الحاسوب مثل برامج .Word, excel and Outlook.

مهارات شخصية:

• القدرة على إدارة وتخطيط الوقت وتحمل عبـء العمل.

• القدرة على الكتابة بأسلوب ابداعي مبتكر.

• التمتع بمهارات قيادية والقدرة على أخذ القرار.

• القدرة على التنسيق والتشبيك.

• القدرة على العمل ضمن فريق ووجود روح المبادرة

طريقة التسجيل

• على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/4vf88JktTt6cgAtD6

• اعتباراَ من يوم الاحد الموافق 24/07/2022 حتى نهاية دوام يوم الاحد الموافق 31/07/2022م .

• سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليه/ها الشروط المطلوبة لإحضار المستندات الرسمية والمطلوبة .

• للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف 2861434 خلال ساعات العمل الرسمية.