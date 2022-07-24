"الأوقاف" تفتح باب التسجيل بمدارسها الشرعية للعام الدراسي 2022/2023م

أعلنت وحدة التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن فتح باب التسجيل في مدارسها الشرعية للبنين والبنات للعام الدراسي 2022م_2023م للصف السابع الأساسي، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/7/2022م, حتى يوم الأحد الموافق 31/7/2022م.

وأوضح مدير دائرة المدارس الشرعية عبد السلام قوصة أن هناك شروطاً يجب أن تكون متوفرة في الطلبة الراغبين بالتسجيل أبرزها أن يكون الطالب من سكان محافظة غزة والطالبة من محافظة خان يونس وأن يكون معدل الطالب/ة 90% فما فوق، وأن يكون الطالب/ة حافظ/ة لخمسة أجزاء من القرآن الكريم والأولوية للأكثر حفظاً.

وأشار قوصة إلى ضرورة أن يجتاز الطالب/ة اختبار حفظ خمسة أجزاء واختبار قياس القدرات والمقابلة الشخصية، منوهاً إلى أن التسجيل سيتم عبر الرابط الإلكتروني التالي https://student.schools.palwakf.ps/

داعياً الطلبة والطالبات بإرفاق بعض الأوراق المطلوبة خلال عملية التسجيل أبرزها صورة شخصية للطالب/ة, وشهادة ميلاد, وشهادة الصف السادس, وشهادة حفظ 5 أجزاء على الأقل.

المصدر / فلسطين أون لاين