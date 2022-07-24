فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في معهد الأمل للأيتام بمدينة غزة

وقفة برلمانية بغزة منددة بمحاولة اغتيال "الشاعر" بنابلس

"الأوقاف" تفتح باب التسجيل بمدارسها الشرعية للعام الدراسي 2022/2023م

الكشف عن جهد إسرائيلي لشراء مستثمر إماراتي نادي "هبوعيل تل أبيب"

النائب قرعاوي: المقاومة الطريق الأقصر للتحرير ووقف عربدة الاحتلال

ضابط إسرائيلي يشكك بجاهزية "سلاح الجو" في حرب "متعددة الجهات"

مصرع أمريكيَيْن وكندي وسويدي في أثناء قتالهم بصفوف القوات الأوكرانية

جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين "العزيزي وصبح" في نابلس

بـ204 بالونات.. "الهيئات الشبابية" تبعث "رسائل صمود" لقرية "العراقيب"

عمار دويك: محاولة اغتيال "الشاعر" جريمة خطيرة ونتيجة لفوضى السلاح في الضفة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

"الأوقاف" تفتح باب التسجيل بمدارسها الشرعية للعام الدراسي 2022/2023م

24 يوليو 2022 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
...
إحدى مدارس وزارة الأوقاف الشرعية بغزة

أعلنت وحدة التعليم الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن فتح باب التسجيل في مدارسها الشرعية للبنين والبنات للعام الدراسي 2022م_2023م للصف السابع الأساسي، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/7/2022م, حتى يوم الأحد الموافق 31/7/2022م.

وأوضح مدير دائرة المدارس الشرعية عبد السلام قوصة أن هناك شروطاً يجب أن تكون متوفرة في الطلبة الراغبين بالتسجيل أبرزها أن يكون الطالب من سكان محافظة غزة والطالبة من محافظة خان يونس وأن يكون معدل الطالب/ة 90% فما فوق، وأن يكون الطالب/ة حافظ/ة لخمسة أجزاء من القرآن الكريم والأولوية للأكثر حفظاً.

وأشار قوصة إلى ضرورة أن يجتاز الطالب/ة اختبار حفظ خمسة أجزاء واختبار قياس القدرات والمقابلة الشخصية، منوهاً إلى أن التسجيل سيتم عبر الرابط الإلكتروني التالي https://student.schools.palwakf.ps/

داعياً الطلبة والطالبات بإرفاق بعض الأوراق المطلوبة خلال عملية التسجيل أبرزها صورة شخصية للطالب/ة, وشهادة ميلاد, وشهادة الصف السادس, وشهادة حفظ 5 أجزاء على الأقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الأوقاف بغزة #فتح باب التسجيل للمدارس الشرعية #التسجيل في المدارس الشرعية بغزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة