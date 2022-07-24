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مصرع أمريكيَيْن وكندي وسويدي في أثناء قتالهم بصفوف القوات الأوكرانية

24 يوليو 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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مصرع مقاتلين أجانب في صفوف القوات الأوكرانية

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن مقاتلين أجانب لقوا مصرعهم في أثناء مشاركتهم في معارك مع القوات الأوكرانية في منطقة "دونباس" شرقي البلاد.

ونقلت الصحيفة، تصريحات حصرية لقائد المقاتلين الأجانب، رسلان ميروشنيشنكو، قال فيها إن 4 مقاتلين أجانب، أمريكيين وكندي وسويدي، قتلوا في 18 يوليو/ تموز الجاري في معارك ضد القوات الروسية في دونباس.

وأضاف ميروشنيشنكو أن المقاتلين كانوا ضمن وحدة عمليات خاصة تتمركز بالقرب من مدينة "سيفرسك" بإقليم دونيتسك الشرقي ضمن قوات الدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر ميروشنيشنكو أن القتلى الأمريكيين هم لوك لوسيزين وبراين يونغ، بالإضافة إلى الكندي إميل أنطوان روي سيروا والسويدي إدوارد سيلاندر باترينياني.

وأفادت الصحيفة أن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية (لم تسمه) أكد الجمعة الماضية مقتل الأمريكيين دون ذكر اسميهما.

وقال: "نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم كل المساعدة القنصلية الممكنة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الدول الثلاثة بشأن ذلك.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلق الجيش الروسي هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

المصدر / وكالات
#الحرب الروسية الأوكرانية #قوات غربية في أوكرانيا #مصرع مقاتلين إلى جانب أوكرانيا

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