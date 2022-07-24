"ريان" و"عواودة" يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

يواصل الأسيران رائد ريان (27 عامًا) وخليل عواودة (40 عامًا)، إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وسط تردٍ في حالتهم الصحية.

ودخل الأسير ريان من بلدة بيت دقو شمالي غرب القدس المحتلة، اليوم الـ109 في إضرابه المفتوح عن الطعام، بينما دخل الأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، اليوم الـ143 في الإضراب.

وكان من المفترض أن تطلق سلطات الاحتلال سراح المعتقل عواودة نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، لكن الاحتلال تراجع عن تعهداته ومدّد اعتقاله لمدة أربعة أشهر؛ ما جعل الأسير عواودة، الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي يعاود الإضراب عن الطعام من جديد بعد أن أمضى 111 يوماً في الإضراب.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

يشار إلى أنّه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار.

المصدر / فلسطين أون لاين