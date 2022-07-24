الأسير "أبو جابر" يدخل عامه الـ37 في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير: إن "الأسير أحمد أبو جابر (64 عاما) من أراضي عام 1948، دخل عامه الـ37 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 1986، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة".

وأضاف في بيان صحفي: أن "الأسير أبو جابر، أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، وعددهم 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، ورفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم".

ويُعتبر الأسير أبو جابر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، ولهم دور معرفي هام بين رفاقه الأسرى، حيث تمكّن من استكمال الدراسات العليا، وأنتج العديد من الدراسات والأبحاث في عدة مجالات كما أنه يكتب الشعر.

وهو أب لثلاثة أبناء عندما اُعتقل كانوا أطفالًا، حيث كان أصغرهم يبلغ من العمر شهر واحد، وهو الآن جد لأحفاد يحرمهم الاحتلال اليوم من زيارته، كما حرمه عائلته على مدار هذه السنوات، كما فقد والدته العام الماضي وحرم من وداعها، بعد أن انتظرته 35 عاماً.

المصدر / فلسطين أون لاين