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رسميًا.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي فلسطين 2022"

25 يوليو 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي 2022
فلسطين أون لاين:

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين "توجيهي 2022".

وقالت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، إن موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي" سيكون صباح السبت القادم 30 يوليو.

وذكر وكيل الوزارة أن الاعلان عن نتائج الثانوية العامة سيكون الساعة التاسعة من صباح السبت.

ويمكنكم متابعة نتائج الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات الوطن، من خلال رابط فحص نتائج التوجيهي حسب الاسم ورقم الجلوس اضغط هنا.

وتقدم أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألفًا ذكورا، و48 ألفًا إناثا، موزعون على 729 قاعة، لامتحان الثانوية العامة هذا العام.

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وبلغ عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418.

وبالأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.

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