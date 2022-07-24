مطلوب سائق شحن للعمل في الجمعية الإسلامية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية - محافظات غزة تعلن فيه عن وجود شاغر (سائق شحن) بالشراكة، وذلك للعمل كسائق في مشروع نقل مياه الشرب التابع للجمعية.
واجبات الوظيفة
- قيادة الشاحنة مع ضرورة الالتزام ومراعاة وتطبيق تعليمات السلامة على الطرق .
- نقل المياه من محطات التعبئة إل الزبائن بطريقة آمنة وصحية .
- تفقد عناصر السلامة التامة في الشاحنة والتأكد من عدم وجود أي أعطال او نواقص من شأنها الاضرار بسير العمل أو تعريض المركبة والسائق للمخالفات ، مع ضرورة إبلاغ المسؤول المباشر عن أي خلل في المركبة .
المهارات المطلوبة
- القدرة على تحمل ضغط العمل .
- القدرة على التنسيق والتواصل .
- الانضباط في المواعيد .
- اللباقة في الحديث وبشاشة الوجه.
شروط التسجيل
- رخصة شحن سارية المفعول وأن لا تقل فترة حيازتها عن سنتين.
- الجدية في العمل والالتزام والانضباط الكامل .
طريقة التسجيل
- تقديم الطلبات في مقر الجمعية الإسلامية يوميا من الساعة 9صباحا وحتى الساعة 2مساء ، من تاريخ 20/7/2022 وحتى تاريخ 30/7/2022 .
- للاستفسار الاتصال على تلفون رقم 082853131 - 082851552
- العنوان : مدينة غزة - النصر الغربي - غرب دوار درابيه - مقر نادي الصداقة الرياضي.