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مطلوب سائق شحن للعمل في الجمعية الإسلامية بمدينة غزة

24 يوليو 2022 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية - محافظات غزة تعلن فيه عن وجود شاغر (سائق شحن) بالشراكة، وذلك للعمل كسائق في مشروع نقل مياه الشرب التابع للجمعية.

واجبات الوظيفة

- قيادة الشاحنة مع ضرورة الالتزام ومراعاة وتطبيق تعليمات السلامة على الطرق .

- نقل المياه من محطات التعبئة إل الزبائن بطريقة آمنة وصحية .

- تفقد عناصر السلامة التامة في الشاحنة والتأكد من عدم وجود أي أعطال او نواقص من شأنها الاضرار بسير العمل أو تعريض المركبة والسائق للمخالفات ، مع ضرورة إبلاغ المسؤول المباشر عن أي خلل في المركبة .

المهارات المطلوبة

- القدرة على تحمل ضغط العمل .

- القدرة على التنسيق والتواصل .

- الانضباط في المواعيد .

- اللباقة في الحديث وبشاشة الوجه.

شروط التسجيل

- رخصة شحن سارية المفعول وأن لا تقل فترة حيازتها عن سنتين.

- الجدية في العمل والالتزام والانضباط الكامل .

طريقة التسجيل

- تقديم الطلبات في مقر الجمعية الإسلامية يوميا من الساعة 9صباحا وحتى الساعة 2مساء ، من تاريخ 20/7/2022 وحتى تاريخ 30/7/2022  .

- للاستفسار الاتصال على تلفون رقم 082853131 -   082851552

- العنوان : مدينة غزة - النصر الغربي - غرب دوار درابيه - مقر نادي الصداقة الرياضي.

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