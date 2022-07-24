مطلوب سائق شحن للعمل في الجمعية الإسلامية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الجمعية الإسلامية - محافظات غزة تعلن فيه عن وجود شاغر (سائق شحن) بالشراكة، وذلك للعمل كسائق في مشروع نقل مياه الشرب التابع للجمعية.

واجبات الوظيفة

- قيادة الشاحنة مع ضرورة الالتزام ومراعاة وتطبيق تعليمات السلامة على الطرق .

- نقل المياه من محطات التعبئة إل الزبائن بطريقة آمنة وصحية .

- تفقد عناصر السلامة التامة في الشاحنة والتأكد من عدم وجود أي أعطال او نواقص من شأنها الاضرار بسير العمل أو تعريض المركبة والسائق للمخالفات ، مع ضرورة إبلاغ المسؤول المباشر عن أي خلل في المركبة .

المهارات المطلوبة

- القدرة على تحمل ضغط العمل .

- القدرة على التنسيق والتواصل .

- الانضباط في المواعيد .

- اللباقة في الحديث وبشاشة الوجه.

شروط التسجيل

- رخصة شحن سارية المفعول وأن لا تقل فترة حيازتها عن سنتين.

- الجدية في العمل والالتزام والانضباط الكامل .

طريقة التسجيل

- تقديم الطلبات في مقر الجمعية الإسلامية يوميا من الساعة 9صباحا وحتى الساعة 2مساء ، من تاريخ 20/7/2022 وحتى تاريخ 30/7/2022 .

- للاستفسار الاتصال على تلفون رقم 082853131 - 082851552

- العنوان : مدينة غزة - النصر الغربي - غرب دوار درابيه - مقر نادي الصداقة الرياضي.