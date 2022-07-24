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تفاصيل الصواريخ التي كشف الاحتلال عن استخدامها فجر اليوم في معركة نابلس

24 يوليو 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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جندي يحمل صاروخ ماتادور المحمول على الكتف

كشفت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مصادر حية في جيش الاحتلال، استخدام الأخير صاروخين من نوع "ماتادور" و "لاو"، خلال اقتحامه فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس.

وجرت اشتباكات عنيفة فجر اليوم، مع قوات الاحتلال، ما أدى لاستشهاد شابين وإصابة العشرات.

ووفق التفاصيل المتوفرة عن الصاروخين:

صاروخ "ماتادور"

صاروخ محمول كتفا متعدد المهام يمكن استخدامه ضد الدبابات والمدرعات ويستخدم أيضا لاختراق الحواجز والتحصينات، ويعد من بين أفضل صواريخ الكتف المضادة للدبابات في الحروب البرية.

يصل مداه المؤثر إلى نحو 500 متر، وسرعة انطلاقه القصوى 250 مترا في الثانية، وتعد قذائفه من أقوى القذائف فتكا بأهدافها.

يصل وزن قاذف الصاروخ فارغا إلى 8.9 كغم، وقطر الصاروخ 90 مم، وطوله 100 سم.

صواريخ "لاو"

سلاح قتال رئيسي مضاد للدروع، وهي نظام بريطاني- سويدي مشترك للصواريخ المضادة للدبابات قصيرة المدى، وتعمل أيضاً على نظام "أطلق وانسَ.

صُممت صواريخ للاستخدام من قِبل المشاة، حيث تطلق من على الكتف ويُمكن التخلص منه بعد الإطلاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس #الاحتلال يستخدم صواريخ لاو وماتدور #اقتحام نابلس واستخدام صواريخ

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