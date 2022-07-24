فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الناشطة حمد: شباب الضفة تمردوا على سياسات الاحتلال القمعية

"حماس" تزف شهيدي نابلس وتؤكد استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

شهيدان و8 إصابات برصاص الاحتلال خلال اشتباكات في نابلس

تضامن في مواقع التواصل مع الشيخة مي آل خليفة بعد فصلها من منصبها

دراسة: تناول موزة يوميًا يمكن أن يحمي النساء من هذه الأمراض

"حماس": مواجهات نابلس تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال

تفاصيل الصواريخ التي كشف الاحتلال عن استخدامها فجر اليوم في معركة نابلس

آية الحاج.. حولّ القرآنُ عتَمَتَها إلى نور

محاولة اغتيال تدق ناقوس الخطر

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

"حماس" تزف شهيدي نابلس وتؤكد استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال

24 يوليو 2022 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
...

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيدي نابلس اللذين ارتقيا خلال التصدي البطولي لعدوان الاحتلال على مدينة نابلس.

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها، صباح اليوم الأحد: "نزفّ إلى شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيدين الشابّين المجاهديْن: عبود صبح (29 عامًا) ومحمد العزيزي (22 عامًا)، اللذين ارتقيا خلال التصدي البطولي لعدوان الاحتلال على مدينة نابلس فجر اليوم".

وحيت الحركة أهلنا وثوار شعبنا في نابلس، الذين هبّوا الليلة الماضية بكلّ بسالة، للتصدي لعدوان الاحتلال واقتحامه الهمجي، وأبطال شعبنا في جنين وطولكرم وطوباس، الذين نفّذوا عمليات إطلاق نار بطولية، والأهل في مدن الضفة كافة، الذين استنفروا دعمًا وإسنادًا لجبل النار.

وأضافت: "إنّ نابلس التي سطّرت الليلة رسالة شعبنا بأنه غير قابل للكسر ولا التدجين، ستبقى شوكةً في حلق هذا المحتل المجرم، ولن تسمح بتمرير جرائمه وانتهاكاته العنصرية المدعومة من قوى الشرّ والتطبيع".

وشددت حركة حماس على أيدي أهلنا في مدن الضفة الغربية كافة، وفي القلب منها القدس المحتلة، بمزيد من الاستبسال في صدّ عدوان الاحتلال، والمبادرة لاستهداف مواقعه، وزرع الرعب في مستوطناته، حتى يندحر صاغرًا عن أرضنا وديارنا.

وأعلنت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد الشابين "العزيزي" و"صبح"، وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

جاء ذلك في أثناء اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددًا من الشبان في أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل "الانيرجا".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المقاومة في الضفة #شهداء الضفة #شهيدا نابلس #حماس تزف شهيدي نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة