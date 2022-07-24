نابلس-غزة/ محمد حجازي:

أكد نقيب المهندسين في نابلس يزن جبر، أن النقابة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ستُصعِّد فعالياتها وخطواتها الاحتجاجية، بدءًا من اليوم الأحد، وصولًا للإضراب خلال الأسبوع الجاري، بسبب تجاهل حكومة رام الله لمطالب المهندسين في القطاع العام.

وأوضح جبر، في تصريح لـ"فلسطين"، أمس، أن النقابة دعت كافة المهندسين في محافظات الضفة الغربية، لمقاطعة كافة اللجان الحكومية التي تشارك فيها النقابة، والمتمثلة بـ"اللجان الإقليمية ومجلس التنظيم الأعلى وصندوق تطوير وإقراض البلديات، وغيرها من اللجان"، والامتناع عن أي اجتماعات مع الوزارات وغيرها.

وأشار إلى أن مجلس النقابة عقد جلسة مع اللجنة الوزارية المكلفة قبل عيد الأضحى المبارك، على أمل تنفيذ الاتفاق السابق الموقع مع الحكومة، والمتمثل برفع علاوة طبيعة العمل من 90 إلى 120%، ولكن دون جدوى ومماطلة متعمدة من الحكومة.

وبين أن بداية الفعاليات ستكون على شكل وقفات احتجاجية واعتصامات، أمام المديريات المختلفة في محافظات الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة التزام كافة المهندسين في الفعاليات والإضراب الذي دعت له النقابة، للضغط على حكومة رام الله.

وذكر جبر أن الإضراب سيشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية (مثبتين وغير مثبتين)، بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا.

وأردف جبر: "سنعلي صوتنا عاليًا لانتزاع حقوق المهندسين، مهما كلفنا ذلك من ثمن".