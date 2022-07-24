الطقس: أجواء حارة تستمر حتى الخميس

يوم الأحد، تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 5 درجات مئوية على الأقل.

وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا خاصة في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصا في الجبال، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث يسود جو حار نهارا في كافة المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في المناطق الغورية الشمالية ومناطق البحر الميت إلى منتصف الأربعينيات مئوية.

ومع المساء يسود جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الثلاثاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في ساعات النهار وبين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصرا.

وتصل الحرارة إلى منتصف الأربعينيات مساءا في المناطق الغورية.

ومع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية وغير مريح في ساعات المناطق السهلية والساحلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء شديدة الحرارة وترتفع الحرارة بشكل إضافي وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية 6 درجات مئوية على الأقل.

وتسود أجواء حارة جدا، مع حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات مئوية في المناطق الغورية.

وينصح الراصد الجوي عدم التعرض لأشعة الشمس بين الحادية عشرة والرابعة والنصف عصرا.

في ساعات المساء، تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو 7 درجات مئوية.

ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل أقل في المناطق الجبلية.

ومع المساء يتعدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارا نسبيا ومزعجا مع نسب رطوبة مرتفعة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين