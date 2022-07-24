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شهيدان و8 إصابات برصاص الاحتلال خلال اشتباكات في نابلس

8 إصابات باشتباكات مع الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس

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بالفيديو والصور شهيدان و8 إصابات برصاص الاحتلال خلال اشتباكات في نابلس

24 يوليو 2022 . الساعة 05:57 بتوقيت القدس
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استشهد شابان، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات اندلعت في البلدة القديمة بنابلس لدى اقتحامها بالأليات العسكرية فجراً.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد الشابين عبود صبح (29 عاماً) ومحمد العزيزي (22 عاماً) برصاص قوات الاحتلال، خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت في البلدة القديمة طوال 4 ساعات.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، في نابلس، وصفت حالة 3 مصابين منهم بأنهم خطيرة.

وأشارت الجمعية، إلى منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الاشتباكات.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى حي الياسمينة في البلدة القديمة وحاصرت مجموعة من المقاومين، ودارت اشتباكات مسلحة معهم، استخدم خلالها جيش الاحتلال الصواريخ والرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وسُمع دوي انفجارات.

وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت لأكثر من 4 ساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة، وتمركزت حول منازل عائلة العزيزي التي حاصرها الاحتلال وقصف أحدها بالصواريخ، ولم يتسنى التعرف على مصير قاطني المنزل.

وبالتزامن مع الاشتباكات في نابلس، استهدف مقاومون فلسطينيون العديد من حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، وذلك إسناداً للمقاومين في نابلس.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #نابلس #شهداء

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