8 إصابات باشتباكات مع الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس

أصيب 8 مواطنين على الأقل، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اشتباكات مسلحة عنيفة وقعت في أثناء تصدي المقاومين لاقتحام الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في تصريح صحفي، أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، في نابلس، وصفت حالة 3 منهم بأنها خطيرة.

وأشارت إلى منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الاشتباكات.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة القديمة بهدف اعتقال مطلوبين حيث حاصرت مجموعة منهم ودارت اشتباكات مسلحة معهم، استخدم خلالها جيش الاحتلال الصواريخ والرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وسُمع دوي انفجارات.

وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت لأكثر من 4 ساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة، وتمركزت حول منازل عائلة العزيزي التي حاصرها الاحتلال وقصف أحدها بالصواريخ، ولم يتسنى التعرف على مصير قاطني المنزل.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء البلدة صباح اليوم، إثر قصف المنازل المحاصرة بالصواريخ، فيما خرج الألاف من الشبان إلى شوارع المدينة تنديداً بعدوان الاحتلال.

وبالتزامن مع الاشتباكات في نابلس، استهدف مقاومون فلسطينيون العديد من حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، وذلك إسناداً للمقاومين في نابلس.









المصدر / فلسطين أون لاين