اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

توغلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وتقدمت نحو منازل سكنية وأطلقت صواريخ صوبها، وفق مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة، حيث تسمع أصوات انفجارات منذ الساعة الثانية فجراً.

وأفادت أن قوات الاحتلال توغلت بأليات عسكرية وتنتشر في البلدة القديمة، وتساندها الطائرات المسيرة في الأجواء.

وقالت المصادر، إن عدداً من الشبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاشتباكات المتواصلة، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، قبل أن يتمكن عدد من الأهالي من نقل الجرحى إلى مستشفى رفيديا بالمدينة.

شاهد | قوات الاحتلال تتوغل في نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين pic.twitter.com/A8exrDrwI7 — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 23, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين