فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

أحمد هريش.. 47 يوما من الاعتقال السياسي والتعذيب في مسلخ أريحا

رئيسي: إصدار وكالة الطاقة الذرية قرارا ضد إيران "مثير للأزمة"

أشاد بمواقفه الوحدوية.. الأب مانويل مسلم يستنكر محاولة اغتيال الشاعر

لبثّ الرواية التوراتية.. مراكز تهويدية تعمل على "غسل أدمغة" السياح في القدس

تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

أسرع طائرة في العالم ستعبر الأطلسي في 3 ساعات ونصف

وقفة إسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام في الداخل المحتل

صحفيون فلسطينيون يدينون محاولة اغتيال "الشاعر"

التعليم: غدًا سنعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة - التوجيهي

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

بالفيديو اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

24 يوليو 2022 . الساعة 02:48 بتوقيت القدس
...
أحد الجرحى براص الاحتلال خلال الاشتباكات في نابلس

توغلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وتقدمت نحو منازل سكنية وأطلقت صواريخ صوبها، وفق مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة تدور بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة، حيث تسمع أصوات انفجارات منذ الساعة الثانية فجراً.

وأفادت أن قوات الاحتلال توغلت بأليات عسكرية وتنتشر في البلدة القديمة، وتساندها الطائرات المسيرة في الأجواء.

وقالت المصادر، إن عدداً من الشبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال الاشتباكات المتواصلة، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، قبل أن يتمكن عدد من الأهالي من نقل الجرحى إلى مستشفى رفيديا بالمدينة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة