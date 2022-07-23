صحفيون فلسطينيون يدينون محاولة اغتيال "الشاعر"

أدان صحفيون فلسطينيون محاولة اغتيال وجريمة إطلاق النار على القائد الوطني الوحدوي ونائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر.

واعتبروا في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أن ما حدث "يرقى إلى محاولة اغتيال".

وأضافوا "إن ما جرى يؤكد من جديد على ضرورة محاسبة كل أشكال الفلتان والقمع والاضطهاد على أساس الرأي وتجفيف مصادر التحريض الممنهج والعلني ضد المخالفين في الرأي والموقف".

وأشاروا إلى أن "ما حدث مع الدكتور الشاعر هو استهداف لمفاهيم الوحدة الوطنية التي حاول تكريسها قولاً وفعلاً، وإذا لم تتم محاسبة الفاعلين، فإن هذا يعني فتح الباب أمام عمليات مماثلة سيكون الجميع وفي مقدمتهم نحن الصحفيون أكثر المستهدفين فيها".

وأطلق مسلحون النار، على ناصر الدين الشاعر، أمس الجمعة، أثناء تواجده في قرية كفر قليل، جنوبي نابلس، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر إصابته بست رصاصات في قدميه.

وخضع الشاعر لعملية جراحية، استمرت نحو 4 ساعات، لتثبيت الركبة التي اعتراها التهشيم، وتثبيت للكسر في الركبة الثانية.

يشار إلى أن "الشاعر"، تعرض، قبل أسابيع، للضرب والاعتداء من قبل أفراد من حرس جامعة النجاح الوطنية والأجهزة الأمنية، أثناء قمع الأخيرة للحراك الطلابي واعتدائها على طلبة شاركوا في اعتصام نظمته الكتلة الإسلامية أمام الجامعة في 8 حزيران/يونيو الفائت.

وعمل الشاعر، عميدًا لكلية الشريعة في جامعة النجاح، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه والتشريع، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية العاشرة، واعتقل خلالها لمدة شهرين في سجون الاحتلال، وشغل أيضًا منصب وزير التربية والتعليم فيما يُعرف بـ"حكومة الوحدة" في العام 2007.

وضم البيان قائمة من الصحفيين الفلسطينيين وهم:

1. اياد حمد

2. نائلة خليل

3. محمد عتيق

4. نضال النتشة

5. مجدولين حسونة

6. محمد خيري

7. مصعب قفيشة

8. رولا حسنين

9. نداء بسومي

10. محمد منى

11. سامي الساعي

12. أحمد يوسف

13. عبد المحسن شلالدة

14. جاد قدومي

15. أحمد جرار

16. بيسان خاروف

17. سجود عاصي

18. محمد بدر

19. سوار عبد ربه

20. ميس أبو غوش

21. إبراهيم أبو صفية

22. محمد سمرين

23. سمية جوابرة

24. طارق أبو زيد

25. فراس طنينة

26. أمير أبو عرام

27. سامر خويرة

28. آصال أبو سارة

29. حازم ناصر

30. علا مرشود

31. ابتهال منصور

32. رغيد طبسية

33. أنس حواري

34. ليلى حمارشة

35. مريم شواهنة

36. فرح ناصيف

37. عدي جعار

38. عبد الله الشيخ

39. أحمد العاروري

40. رحيل اشتية

41. مالك الجعري

42. محمد الأطرش

43. معاذ عمارنة

44. أسيد عمارنة

45. معتصم سقف الحيط

46. عبد القادر عقل

47. محمود مطر

48. لمى خاطر

49. لؤي عمرو

50. سامح الطيطي

51. ساري جرادات

52. منتصر نصار

53. راما يوسف

54. مصطفى بدر

55. سارا رفاعي

56. أنس الرنتيسي

57. أكرم النتشة

58. عقيل عواودة

59. عزيزة جلجولي

60. يافا نجاجرة

61. كريم خمايسة

62. إخلاص صوالحة

63. حمد طقاطقة

64. معاذ وشحة

65.جهاد بدوي

66. بلقيس زيادة

67. يوسف فقيه

68. أماني سراحنة

69. فيحاء خنفر

70. ثائر الفاخوري

71. سمية جوابرة

72. احمد الخطيب

73. اسلام عمارنة

74. محمد حلايقة

75. ياسر مناع

76. سعيد ابو معلا

77. احمد ماهر

78. رؤى الكرمي

79. ساجدة بني شمسة

80. علي عبيدات

81. لبابة ذوقان

82. عبد الرحيم قوصيني

83. سائد هواري

84. أمين أبووردة

85. جهاد بركات

86. هادي صبارنة

87. خالد الفقيه

88. طارق يوسف

89. فيحاء شلش

90. محمد القيق

91. محمد غفري

92. نور الخطيب

93. رجاء جبر

94. محمد قاسم

95. ابراهيم عنقاوي

96. اياد جاد الله

97. رنين عداسي

98. مجاهد طبنجة

99. بتول كوسا

100. محمد ثابت

101. صالح البرغوثي

102. ابرار الشاعر

103. فاطمة حماد

104. فراس الطويل

105. زيد عطايا

106. عبد الرحمن عوض

107. مجاهد مرداوي

108. هدالة شتية

109. فادي عاروري

110. احمد مشعل

111. نردين الميمي

112. نواف العامر

113. مصعب الخطيب

114. حافظ ابو صبرا

115. سوزان العويوي

116. ياسمين كلبونة

117. ايهاب عاروري

118. سليمان بشارات

119. اشرف النبالي

120. أكرم الجريري

121. سمير الشريف

122. هادي صبارنة

123. غسان كتوت

124. رند أبو صالح

125. عاطف دغلس

126. محمد علوان

127. محمد الشوبكي

المصدر / فلسطين أون لاين