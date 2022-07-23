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الاستخبارات الايرانية تعلن تفكيك شبكة تابعة لـ"الموساد"

23 يوليو 2022 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
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كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت "تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران".

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أنه "تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف البيان أنّ "عناصر هذه الشبكة كانوا على اتصال بعملاء جهاز الموساد عبر إحدى دول الجوار ودخلوا البلاد من إقليم كردستان، بقصد القيام بعمليات تخريبية وإرهابية".

كما أوضح البيان أنّ الشبكة كانت تخطط لضرب بعض المناطق الحساسة باستخدام أحدث المعدات التشغيلية والاتصالات والمتفجرات، مشيراً إلى أن تلك المعدات والمتفجرات تمت مصادرتها.

الجدير ذكره، أن منذ حوالى الشهر، أعلنت النيابة العامة في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، أن الجهات الأمنية المختصة اعتقلت خلية تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي بعد مراقبتها  لمدة 8 أشهر، تبين خلالها أن الخلية تخطط لاغتيال علماء نوويين إيرانيين.

كما فكك الأمن الإيراني عدداً من شبكات التجسس الإسرائيلية  في البلاد هذا العام. في شهر أيار/مايو الماضي، على سبيل المثال أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية ضبط شبكة تجسّس إسرائيلية، وقالت إن الأخيرة "حاولت سرقة وتدمير ممتلكات شخصية وعامة".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أفادت وكالة "فارس" باعتقال 3 جواسيس  لـ"الموساد" في محافظتي سيستان وبلوشستان شرقي إيران بحكم قضائي.

كذلك أعلنت مديرية الأمن الإيرانية في آذار/مارس الماضي، تفكيك شبكة تجسّس تعمل لصالح "إسرائيل" غرب إيران، وكشف الإعلام الإيراني، في آذار/ مارس الماضي، أنّ "ضباطاً في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع ir6 في منشأة فوردو النووية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #الموساد #عملاء #الاحتلال الإسرائيلي

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