تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

تصاعدت أعمال المقاومة في مدن وقرى الضفة الغربية، لتسجل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملية إطلاق نار وإلقاء 3 زجاجات حارقة، إلى جانب اندلاع 9 نقاط للمواجهة تخللها إلقاء الحجارة، وعملية تصدي للمستوطنين.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في كل من حي سلوان، وحي بطن الهوى، والمصرارة إلى جانب العيسوية، تخللها إلقاء للحجارة والمفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال.

أما في رام الله، سجلت المقاومة اندلاع للمواجهات وإلقاء للحجارة في كل من سلواد وكفر نعمة، ومستوطنة بيت آريه، فيما اشتعلت المواجهات مخيم عقبة في أريحا.

أما في بيت لحم، فقد أطلق مسلحون النار صوب جنود الاحتلال في معسكر قبة راحيل، بينما اندلعت مواجهات في الخليل في كل من معبر ترقوميا، وأم الخير، حيث تصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين في القرية.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، أدت لإصابة عدد من الجنود والمستوطنين وتنفيذ عمليات متنوعة.

وخلال أيام الأسبوع أصيب 4 مستوطنين وجنود، فيما رصدت 60 نقطة مواجهة، و8 عمليات إطلاق نار، وعملية طعن واحدة، و19 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين