أوكرانيا: الموانئ الثلاثة ستعمل في غضون أسبوعين لتصدير الحبوب

أفادت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أن موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني التي ستستخدم لتصدير الحبوب، ستعمل في غضون أسبوعين.

وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن أولى السفن يمكن أن تغادر من الموانئ الثلاثة في غضون 4 أيام.

وأوضح أن هذه الموانئ ستعمل بكامل طاقتها في غضون أسبوعين.

وجاء في البيان: "مستعدون لإرسال وفد غدا من أجل إنشاء مركز التنسيق في إسطنبول. نأمل من الأطراف الأخرى أن تكون مستعدة للقيام بذلك بسرعة. وبمجرد إنشاء المركز سنتمكن من فتح الميناء الأول".

والجمعة، جرت في إسطنبول مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" عثمان أشكين باك، وعدد من ممثلي البلدان الأخرى المعنية.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

المصدر / الأناضول