الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية بخان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقعي "كيسوفيم" العسكري و"الأحراش"، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة، وأجبروا المزارعين على ترك مزارعهم والانسحاب منها عنوةً.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الأمني شمال وشرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين