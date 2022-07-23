ليلة دامية.. قتيل و16 إصابة بينهم أطفال في أراضي الداخل المحتل

شهدت عدة بلدات وقرى في الأراضي المحتلة عام 1948م أمس حوادث إطلاق نار وعنف أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 16 آخرين بينهم أطفال بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة.

وقتل مساء أمس الشاب مهند عراقي من مدينة الطيرة بعد إطلاق النار على سيارة كان بداخلها، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه فور إصابته إلا أن المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرًا بجروحه الخطرة.

كما أصيب في عملية إطلاق النار بالطيرة 3 آخرين بينهم طفلين وصفت جراحهم بالخطيرة.

وفي جريمة أخرى، أطلق مجهولون النار على خيمة عزاء في كفرقاسم أسفرت عن إصابة 5 أشخاص وصفت جراحهم بالمتوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الزرازير، أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في شجار اندلع في البلدة، بينهم شابين أصيبوا بجراح حطرة ونقلوا إلى مشفى "رمبم" في حيفا.

كما أسفر الشجار في الزرازير، عن إصابة شخص بجروح متوسطة الخطورة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة.

وأصيب شابين (32 و25 عامًا) في بلدة عيلبون في جريمتي طعن منفصلتين شهدتهما البلدة، الليلة الماضية.

ونقلت طواقم الاسعاف المصابين الى مستشفى "بوريا" في طبرية للعلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين