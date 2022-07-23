نشرت صوراً له.. كتائب القسام تتحدث عن حياة أحد مجاهديها

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين الأبطال من بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي استشهد نتيجة خطأ سلاح.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ سامر خالد عبد الغني ناصر (23عاماً) من مسجد "عمر بن عبد العزيز" في بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي استشهد السبت 24 ذو الحجة 1443هـ الموافق 23/07/2022م نتيجة خطأ سلاح.

مضيفةً "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعة قائلةً: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".









المصدر / فلسطين أون لاين