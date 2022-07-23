نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (24 يوليو):

وفيما يلي الكشف كاملاً كما وصل "فلسطين أون لاين":

⭕🚧 (معدل) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (24 يوليو):

🔸 المتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (120) من كشف (2022/28) https://drive.google.com/file/d/1ykzh176LW7bo4pnY5CMUnZSo-v5zRCYM/view?usp=drive_web

🔸 الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/28) https://drive.google.com/file/d/1KB-_h_NiSJ7xOTyjDnPXPsDxMfNn-idW/view?usp=drive_web

🔻 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

⛔️ لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

🔹 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

🔹 تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

🔹 إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

‏https://eservice.moi.gov.ps/

المصدر / فلسطين أون لاين