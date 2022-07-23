حماس: نرحب بالدعوة الأممية لرفع حصار غزَّة وإدانة جرائم الاحتلال

رحبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بالقرارين الصادرين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ في الدَّعوة إلى رفع الحصار عن قطاع غزَّة، والوقف التام لأشكال الاستيطان كافة، في الضفة والقدس المحتلة، وإدانة استمرار عنف وقمع جيش الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين والصحفيين.

وعدت الحركة في تصريح صحفي القرارين دليلاً أممياً جديداً؛ يكشف حجم الجرائم التي يتعرّض لها شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ويؤكّد مجدّداً عدم شرعية هذا الاحتلال ومخططاته الاستيطانية على أرضنا المحتلة.

ودعت الحركة أمام هذين القرارين، في ظل استهتار الاحتلال بكل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية، وفي الوقت الذي يستمر فيه الحصار على قطاع غزّة، ويتصاعد فيه التغوّل الاستيطاني ضدّ أرضنا والانتهاكات ضدّ شعبنا؛ والتي كان آخرها عرض عطاءات لبناء مركز استيطاني جديد، في حيّ بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، والقمع الوحشي للحراك الشعبي الرافض للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها إلى تحمّل المسؤولية، والضغط على الاحتلال الصهيوني لرفع حصاره المفروض على قطاع غزَّة، وإلزامه بوقف كل جرائمه الاستيطانية والتهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين