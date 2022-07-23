ديوان الموظفين العام يتحدث عن الوظائف بغزة

كشف ديوان الموظفين العام مستجدات الترشيحات الوظيفية الصادرة عن الديوان لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال د. رامي الغمري رئيس ديوان الموظفين العام أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم البدء في إجراءات التعاقد مع أكثر من 800 موظف جديد يستفيد منها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، جاء 42% منها لوزارة الصحة الفلسطينية في مهن طبية مختلفة، فيما جاءت وزارة التربية والتعليم في المرتبة الثانية بنسبة (26%) بواقع (199) وظيفة، وحلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المرتبة الثالثة بنسبة (19%) بواقع (126) وظيفة.

وتابع: "هناك (26) وزارة ومؤسسة حكومية استفادت من الوظائف التي أعلنها ديوان الموظفين العام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي جاءت عبر (37) مسابقة عكف ديوان الموظفين على الاعداد لها وفق الإجراءات المتبعة ضمن منظومة الاستقطاب التي يتم تطويرها باستمرار عبر ديوان الموظفين العام.

وأكد د. الغمري حرص ديوان الموظفين العام على تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في كافة الوظائف المعلنة، بما يضمن منح كافة المتقدمين فرصاً متساوية للفوز بالوظيفة الحكومية.

وقال د. الغمري: "الوظيفة حق للجميع، وديوان الموظفين العام ملتزم بمنح كافة المتقدمين فرصاً متساوية للفوز بالوظائف المعلنة، وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية".

وختم د. الغمري حديثه بالقول: "ديوان الموظفين يسعى دوماً على تقديم أفضل القدرات البشرية والكوادر المهنية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، عبر مسابقات نزيهة تحظى بأعلى درجات الشفافية، وهو ما يتضح من انطباعات مؤسسات حقوق الانسان الإيجابية تجاه ما يعقده الديوان من اختبارات توظيف مختلفة".

المصدر / فلسطين أون لاين