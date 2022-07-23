الباشا: الحكومة تعاني من أزمة مالية ستؤثر على نسبة صرف الرواتب

أكد عوني الباشا وكيل وزارة المالية، وجود أزمة مالية تعاني منها المؤسسة الحكومية في غزة، تسعى الوزارة جاهدة لتجاوزها.

وأوضح الباشا في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية أن أسباب الأزمة هي تحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات التي تكفلت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.

ونفى الحديث المتداول عن عدم وجود رواتب لهذا الشهر، ولكنه أكد تأثر نسبة الرواتب نتيجة لانخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، آملًا أن يتم التعافي قريباً والخروج من هذه الأزمة بأقرب وقت.

وأشار أن وزارته اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد.

وأكد الباشا أن وزارة المالية قد أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.

علما أن وزارة المالية حافظت منذ سنوات على دورية صرف رواتب الموظفين كل شهر، ونجحت في رفع الدفعة بنسبة 60% وبحد أدنى 1800 شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين