موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية والقنوات الناقلة

تقام مباراة الكلاسيكو الودي بين برشلونة وريال مدريد بالولايات المتحدة في الجولة التحضيرية للموسم الجديد للفريقين فى الخامسة صباح الأحد الموافق 24 يوليو الجاري.

المباراة المقامة على ملعب أليجانت، تنطلق في تمام الساعة الـ 6:00 صباحاً بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن وسوريا، والـ 5:00 صباحاً بتوقيت مصر والسودان، على أن يتم بثها عبر قناة النادي الكتالوني، وقناة الرابعة العراقية.

يمكن استقبال القناة الرابعة الرياضية العراقية الناقلة لمباراة الكلاسيكو من خلال التردد التالي:

اسم القناة: Al Rabiaa TV Sport

التردد: H 11334

معدل الترميز: 27500

ويتواجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية، وستكون هذه المباراة هي أولى مباريات الميرينجي الودية.

كما سيخوض ريال مدريد في أمريكا عدة مباريات ودية على هامش بطولة الأبطال مع أندية برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وكلوب أمريكا وجوادلاخارا المكسيكيين.

المصدر / وكالات