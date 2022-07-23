مشعل: الشاعر له بصمة واضحة في مسار الوحدة الوطنية

أجرى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اتصالا هاتفيا مع ناصر الدين الشاعر، الأستاذ الأكاديمي بجامعة النجاح، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، للاطمئنان على سلامته بعد حادث الاعتداء الآثم الذي تعرض له من قبل ثلة خارجة عن الصف الوطني.

واعتبر مشعل أن ما أعلنه الدكتور الشاعر عقب إصابته البليغة من إطلاق النار الغادر، حول تمسكه بالوحدة الوطنية سبيلا للخلاص من حالة الانقسام، إنما يعبر عن ضمير كل فلسطيني حرّ، لأنه لا مناص من التوافق الوطني الفلسطيني لمواجهة الاحتلال، والتخلص منه، وتحقيق آمال شعبنا بالحرية والتحرير والعودة، مع ضرورة سرعة الأخذ على أيدي الجناة ومعاقبتهم، حتى نحمي شعبنا وصفه الداخلي من أمثالهم.

وأكد مشعل خلال اتصاله مع عائلة الدكتور ناصر وأبنائه أن الشاعر له بصمة واضحة، لا تخطئها العين، في مسار الوحدة الوطنية الفلسطينية، ويشكل مع إخوانه عوامل مهمة وضرورية لتصحيح واستعادة مسار التوافق الوطني، وقد دفع في سبيل ذلك أثمانا عديدة على مختلف الأصعدة.

وتمنى مشعل للشاعر دوام الصحة والعافية، وأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل، ويكلله بالرعاية الكاملة، ويحمي شعبنا الفلسطيني من عبث العابثين، ويمنح أبناءه المخلصين القدرة على كبح جماح أولئك العابثين، وصولا لتحقيق وحدتنا الوطنية، باعتبارها مع المقاومة أحد الركائز الرئيسة لإنجاز أهدافنا الوطنية العليا بالتحرير والعودة واستعادة القدس والمقدسات.

يشار إلى أن "الشاعر"، تعرض، قبل أسابيع، للضرب والاعتداء من قبل أفراد من حرس جامعة النجاح الوطنية والأجهزة الأمنية، أثناء قمع الأخيرة للحراك الطلابي واعتدائها على طلبة شاركوا في اعتصام نظمته الكتلة الإسلامية أمام الجامعة في 8 حزيران/يونيو الفائت.

وعمل الشاعر، عميدًا لكلية الشريعة في جامعة النجاح، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه والتشريع.

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية العاشرة، واعتقل خلالها لمدة شهرين في سجون الاحتلال، وشغل أيضًا منصب وزير التربية والتعليم فيما يُعرف بـ"حكومة الوحدة" في العام 2007.

المصدر / فلسطين أون لاين