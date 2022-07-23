هآرتس: مؤسس تطبيق واتساب يُضاعف دعمه المالي للمستوطنات

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مؤسس تطبيق واتساب، "جان كوم"، قدم تبرعًا قياسيًا بقيمة مليوني دولار في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، الشهر الماضي؛ لهزيمة المرشحين المؤيدين لحقوق الفلسطينيين.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن "كوم"، من أكبر الداعمين للمنظمة الأمريكية "آيباك"، وهي أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي وهدفها تحقيق الدعم الأمريكي لـ(إسرائيل).

وبيّنت "هآرتس" أن الملياردير "كوم" ضاعف تبرعاته لجماعات الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، ولمحاربة الخطاب المناهض للاحتلال في الجامعات حول العالم.

تُقدر ثروة "كوم" الصافية بما يتراوح بين 9.8 إلى 13.7 مليار دولار، وإلى جانب التبرعات المرتفعة التي يُقدمها لمنظمة "آيباك"، تبرع خلال عاميْ 2019 و2020 بمبلغ 140 مليون دولار، على شكل هدايا لحوالي 70 جمعية خيرية مؤيدة للاحتلال، تعمل في الولايات المتحدة.

كما تبرع بمبلغ 6 ملايين دولار لما يسمى "أصدقاء عير دافيد"، وهي الذراع الأمريكية لجمع التبرعات لمنظمة "إلعاد" الاستيطانية، وقد تأسست عام 1986 بهدف تهويد منطقة جنوبي المسجد الأقصى تحديدًا سلوان، والاستيلاء على المنازل وطرد المقدسيين، وتغيير المعالم وتشويهها عن طريق إحاطتها بمجسمات وأشكال عبرية ومُصطنعة.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات