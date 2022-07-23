مباحث التموين تضبط "6" أطنان أغذية منتهية الصلاحية

أعلنت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة - قسم الأمن الغذائي في المباحث العامة، عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ 5 أطنان من اللبن والجبنة الفاسدة لظهور علامات فساد ظاهري.

وأوضحت مباحث التموين، عبر بيان مقتضب نشرته اليوم السبت: أنها ضبطت الكميات لدى أحد تجار بيع المواد الغذائية، كما ضبطت "1.2" طناً من المرتديلا الفاسدة بحوزة أحد التجار.

ولفتت إلى أنه تمت إحالة ملف القضيتين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

وفي السياق، أوقفت مباحث التموين منشأتين "ملحمة "و"مصنع نمورة" عن العمل بشكل مؤقت وأخطرت 5 مطاعم لبيع الشاورما ومحلات حلويات لمخالفة الشروط الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين