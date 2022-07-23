تقرير: "السلطة" تواصل اعتقالاتها السياسية في الضفة

أفاد تقرير صحفي أن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، تتواصل وسط تجاهل من قادة السلطة والأجهزة الأمنية للمناشدات الحقوقية والعائلية بضرورة وقفها والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وبحسب التقرير الذي نشرته "حرية نيوز"، اليوم السبت، فإن مخابرات السلطة في رام الله تختطف الشاب أنس سحويل منذ خمسة أيام، فيما تواصل اعتقال الشاب إسلام عرار لليوم الخامس على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة في رام الله تعتقل الأسير المحرر أيمن أبو عرام لليوم الثامن على التوالي، ويواصل جهاز الأمن الوقائي بنابلس اعتقال الشاب علاء حمايل من قرية بيتا لليوم العاشر على التوالي، والأسير المحرر مراد صوالحي لليوم الـ17 على التوالي، وهو شقيق الأسير المحكوم بالمؤبد فهد صوالحي.

وطالت اعتقالات السلطة السياسية الأسيرين المحررين الشقيقين أحمد ومحمود جبر حج محمد لليوم الرابع على التوالي، إلى جانب اعتقال الخريج من جامعة بيرزيت محمد الشيخ لليوم السادس على التوالي.

وواصلت مخابرات السلطة في سلفيت اختطاف الشاب يحيى مرعي عياش لليوم السادس على التوالي، بينما استمر وقائي السلطة في نابلس في اعتقال الأسير المحرر عبد العزيز الصفدي لليوم السابع على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اختطاف الشاب جمال حازم عامر احدوش لليوم العاشر على التوالي، ويواصل وقائي السلطة اعتقال الأسير المحرر محمد ريان لليوم الـ17 على التوالي، علماً أنه شقيق الشهيد نادر ريان.

وتختطف مخابرات السلطة الدكتور معاذ صالح من قرية عزبة شوفة قضاء طولكرم، لليوم الـ21 على التوالي في سجن أريحا المركزي، والأسير المحرر أحمد رياحي من نابلس لليوم الـ23 على التوالي.

ومددت مخابرات السلطة اختطاف الأسير المحرر سامر أبو عياش من نابلس لمدة 15 يوماً، علماً أنه مختطف منذ 23 يوماً في مسلخ أريحا.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال عضو مؤتمر مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت قسام حمايل لليوم الـ30 على التوالي، والأسير المحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم الـ30 على التوالي في سجن أريحا المركزي، والشاب براء عصافرة لليوم الـ33 على التوالي، والطالب في جامعة النجاح علي تركمان لليوم الـ35 على التوالي، رغم قرار المحكمة بالإفراج عنه.

وتواصل اختطاف الأسيرين المحررين الشقيقين جهاد ساري وهدان لليوم الـ45 على التوالي، وسعد ساري وهدان لليوم الـ43 على التوالي، في سجن أريحا المركزي.

كما تواصل اعتقال المحامي أحمد خصيب لليوم الـ45 على التوالي في سجن أريحا المركزي، والأسير المحرر أحمد نوح هريش لليوم الـ47 على التوالي.

وتواصل اعتقال الأسير المحرر علاء غانم، والمواطن منذر رحيب، لليوم الـ47 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

وتستمر الدعوات من أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، للمشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، اليوم السبت.

وبين الأهالي أن الوقفة ستنظم اليوم السبت الموافق 23 يوليو، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وأكد الأهالي أن الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في زنازين أجهزة أمن السلطة، ومسلخ أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين